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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi

Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi

Tilkinin site bahçesinde gezmesinden görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Kamera Cep Telefonu Hayvan 


- Elazığ’da bir tilki kent merkezinde site bahçesine kadar indi. O anlarda ise hayvanı fark eden bir vatandaş tarafından görüntülendi. Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesine tilki geldi. Gelen tilki, çevrede yiyecek bulmaya çalıştı. Tilki, bir süre site etrafında yiyecek aradı, ardından bölgeden uzaklaştı. O anları ise bir kişi, cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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