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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu

Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu

drone görüntüsü

Karya Gezin Uttu Şahit Hayvan 

-Tilkinin mesken tuttuğu ev detaylar
-Evin sahibi röportaj
-Tilkinin evden çıkarken fotoğrafı

( SAKARYA -ÖZEL-DRONE)- Boş kalan ev tilkiye yaradı- Evin sahibi Mustafa Turan: “Onlar da canlı varlık o yüzden bir şey yapmadık, burada hayatını sürdürüyor” SAKARYA

- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve boş kalan bir ev tilkinin işine yaradı. Tilkinin yaklaşık 2 senedir mesken tuttuğu evin sahibi Mustafa Turan, “Hayvan burayı mesken tuttu. Onlarda canlı varlık o yüzden biz de bir şey yapmadık ve tilki burada hayatını sürdürmeye devam ediyor” dedi.
Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi Yulaflı Sokak’ta yaşayan Mustafa Turan ve ailesi kendilerine yeni bir ev yapınca eski oturdukları ev boş kaldı. Boş kalan ev ise bir tilkinin işine yaradı. Turan ailesinden kalan boş evi keşfeden tilki, evi kendine mesken tuttu. Evin penceresinden içeriye girip çıkan tilki burada hayatını sürdürürken, ev sahibi ve mahalle sakinleri ise tilkiden rahatsızlık duymuyor.Yeni ev yaptıktan sonra tilkinin mesken tuttuğu evin boş kaldığını ifade eden evin sahibi Mustafa Turan, “Bu ev çocukluğumuzda kaldığımız, oturduğumuz evimizdi daha sonrasında yeni bir ev yaptık. Şimdi ise burası boş içeride oturan veya kalan birisi yok. Bina eskidi, tilkinin camdan içeriye girip çıktığını görüyoruz. Tilki buralarda geziniyor, eve giriyor ve tekrar giriyor. Yan komşumuz da tilkinin geçen sene yavruladığını söyledi.

Hayvan burayı mesken tuttu. Onlar da canlı varlık o yüzden biz de bir şey yapmadık ve tilki burada hayatını sürdürmeye devam ediyor. 2 seneden beri bu olaya şahit oluyoruz, daha önce böyle bir şey görmedik, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık ve biraz şaşkınlık içerisindeyiz. O da canlı bir varlık olduğu için hayvana dokunmuyoruz, geliyor kendi evi gibi buraya girip, çıkıyor” diye konuştu.

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