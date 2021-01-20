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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tilki kaçtı köpekler kovaladı

- Tilki kaçtı köpekler kovaladı

Köpeklerin tilkiyi kovalaması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Köpek Kamera Cep Telefonu 


- Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine inen tilkinin köpekler tarafından kovalanması kameraya yansıdı. Esendere yolu üzerinde gitmekte olan Cafer Atalay adlı taksici, yolun üzerinde köpeklerin bir şeylerin kovaladığını gördü. Atalay, aracıyla yaklaştığında köpeklerin tilkiyi kovaladığını fark etti. Hemen cep telefonunu çıkartarak kovalamayı kayıt altına alan Cafer Atalay, "Esendere beldesine gidiyordum. Yolda köpeklerin bir şey kovaladığını gördüm. Bende hemen hızlıca yaklaştım. Köpekler tilkiyi kovalıyor. Hemen videosunu çektim. Tilki bir süre sonra köpekleri atlatarak gözden kayboldu. (MT-MSA-Y)
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