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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Tıka basa yolcu dolu otobüs sürücüsü: “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum”

Tıka basa yolcu dolu otobüs sürücüsü: “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum”

Uygulamadan görüntü

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-Toplu taşıma aracı sürücüsü röportaj
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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Korona virüs salgınını önleme amacıyla polis ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında tıka basa yolcu taşıyan otobüs sürücüsü, “ Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum” dedi.
Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Esenyurt ve Beylikdüzü’nde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulanarak, tutanak tanzim edildi. Tıka basa dolu bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, sürücüye ceza kesti. Sürücü, "Sağlık personelleri zorla biniyor 'işe geç kalıyoruz' diyorlar. Vallahi 1 lira para aldığım da yok. Ceza tek bana kesiliyor. Binme diyorum zorla biniyorlar. Ben onlara kesilmesini de öneriyorum” dedi.
(MD-
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