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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TİFLİS - Şmıgal-Garibashvili ortak basın toplantısı

TİFLİS - Şmıgal-Garibashvili ortak basın toplantısı

- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'in açıklaması - Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin açıklamasıTİFLİS (AA) - Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, resmi temasları kapsamında Gürcistan 'ın başkenti Tiflis'e geldi. Şmıgal, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili tarafından resmi törenle karşılandı. İki başbakan daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Resmi Tören Başkent 

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