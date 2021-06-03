TİFLİS - Şmıgal-Garibashvili ortak basın toplantısı
- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'in açıklaması - Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin açıklamasıTİFLİS (AA) - Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, resmi temasları kapsamında Gürcistan 'ın başkenti Tiflis'e geldi. Şmıgal, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili tarafından resmi törenle karşılandı. İki başbakan daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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