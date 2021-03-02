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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TİFLİS - Gürcistan'da protestocular ile polis arasında arbede çıktı

TİFLİS - Gürcistan'da protestocular ile polis arasında arbede çıktı

- Güvenlik önlemi detayları - Polisle göstericiler arasında yaşanana arbede - Gözaltı detaylarıTİFLİS (AA) - Gürcistan 'da ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketinin lideri Nika Melia'nın tutuklanmasını protesto eden eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.Başkent Tiflis'te sokağa çıkan eylemciler, geçen hafta gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Melia'nın serbest bırakılmasını istiyor.Parlamento binasının çevresinde toplanan eylemciler, milletvekillerinin parlamentoya girmesini engellemeye çalıştı.Eylemciler ile polis arasında arbede çıktı.Polisin çağrısına rağmen yolu kapatmaya çalışan bazı göstericiler gözaltına alındı.Ülkede muhalefet, 31 Ekim 2020'de yapılan seçimlerin şeffaf olmadığını ileri sürerek seçimlerin yenilenmesini istiyor ve sokak protestolarını devam ettirerek meclise girmeyi reddediyor.İktidar ise seçimlerin şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını belirterek muhalefeti meclise girmeye davet ediyor.Muhalif Melia'nın geçen hafta gözaltına alınması ve tutuklanması, ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına yol açtı.Muhalifler, Melia'nın serbest bırakılmasını da talep ediyor. Gürcistan 'da resmi temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi krizin çözülmesi amacıyla tarafları dün müzakere masasında bir araya getirdi. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ülkedeki çeşitli muhalefet partilerinin liderleri, Michel'in daveti üzerine, basına kapalı toplantıda görüştü.

Toplantı Müzakere Muhalefet Partileri Parlamento Muhalefet 

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