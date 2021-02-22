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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TİFLİS - Gürcistan'da Başbakan Garibaşvili'nin kabinesi güvenoyu aldı

TİFLİS - Gürcistan'da Başbakan Garibaşvili'nin kabinesi güvenoyu aldı

- Başbakan Giorgi Gakharia'nın konuşması - Güvenoyu oylaması Gürcistan'da Başbakan Garibaşvili'nin kabinesi güvenoyu aldıTİFLİS (AA) - Gürcistan'da geçen hafta Başbakan Giorgi Gakharia'nın istifasının ardından yeni Başbakan İrakli Garibaşvili tarafından kurulan kabine parlamentodan güvenoyu aldı.Başkent Tiflis 'teki parlamento binasında güven oylaması için düzenlenen oturuma, parlamentodaki 150 milletvekilinden iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 89, muhalefet partilerinin ise sadece 2 milletvekili katıldı.
Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği olağanüstü oturum sonunda yapılan oylamada, Gürcü Hayali Partisi milletvekillerinin verdiği 89 oyla Garibaşvili'nin hükümeti güvenoyu aldı.Gakharia'nın kabinesinde 2019'dan itibaren Savunma Bakanı olarak görev yapan 38 yaşındaki Garibaşvili, 2012 - 2013'te İçişleri Bakanı, 2013 - 2015 döneminde Başbakan olarak görev yapmıştı.Garibaşvili'nin parlamentoya sunduğu kabinede sadece Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı değişti.Muhalefet partilerinin çoğu ise 31 Ekim 2020'de düzenlenen genel seçim sonuçlarını kabul etmeyerek seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineliyor.Seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan 7 parti, meclis oturumlarını boykot ediyor. - Gakharia'nın istifasıGürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ana muhalefet lideri Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'ya yönelik tutuklama kararı konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini belirtmişti.Melia'nın tutuklanması kararını eleştiren Gakharia, ülkede halihazırda siyasi gerginliklerin yaşandığını ve söz konusu kararın gerginliği daha da artıracağını söylemişti. - Melia'ya yönelik suçlamalarGürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefalet şartıyla serbest bırakılan Melia hakkında kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.Başsavcılığın talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak ana muhalefet lideri, polise teslim olmamıştı.Melia, kendisini desteklemek üzere partisini ziyaret eden muhalefet liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını açıklamıştı.

Tutuklama Kararı Basın Toplantısı Mahkeme Kararı Muhalefet Partileri Milletvekili 

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