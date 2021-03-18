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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
TİFLİS - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili AstraZeneca aşısı oldu

TİFLİS - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili AstraZeneca aşısı oldu

- Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin hastaneye gelişi - Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin aşılanması - Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin açıklamasıTİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısını oldu.Kovid - 19'a karşı aşılanması için başkent Tiflis'teki Enfeksiyon Hastanesine gelen Zurabişvili, dünyada bazı ülkelerin geçici olarak kullanımını askıya aldığı AstraZeneca ile aşı oldu.Zurabişvili, burada yaptığı açıklamada, ülkede önce sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandığını hatırlatarak, Kovid - 19 salgınının yarattığı gerek ekonomik gerek diğer sorunları aşmak için insanların aşı olması gerektiğini vurguladı. - "DSÖ karar verirse AstraZeneca aşısının kullanımını durduracağız" Gürcistan ilk aşamada 13 Mart'ta 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını satın almıştı. Ülkede Kovid - 19'la mücadele kapsamında 15 Mart'ta sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, dünya genelinde birçok ülkenin AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasıyla ilgili, ülkesine kaliteli aşıların getirildiğini söylemişti.Tikaradze, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile aşılar konusunda yakın temaslarını sürdürdüklerini, dünya genelinde AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması halinde bu kararı uygulayacaklarını kaydetmişti.

Koronavirüs Hastane Başkent Sağlık Çalışanları İşgal 

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