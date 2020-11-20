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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TİFLİS - El bombalı saldırgan finans kurumundakileri rehin aldı

TİFLİS - El bombalı saldırgan finans kurumundakileri rehin aldı

- Finans kurumuna giren saldırganın görüntüleriTİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis 'te el bombalı saldırgan, finans kurumuna girerek içeridekileri rehin aldı.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırganın başkent Tiflis 'teki finans kurumuna girdiği, olay yerinde geniş güvenlik önemlerinin alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Gürcistan Devriye Polisi Müdürü Vaja Siradze de gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki finans kurumuna girerek 9 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Saldırganın ne talep ettiği ise açıklanmadı.Gürcistan'da 22 Ekim'de Zugdidi kentinde saatlerce süren rehine krizi yaşanmıştı. Bank Of Georgia'ya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan Badri Esebua, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi de yanına alarak olay yerinden ayrılmış, daha sonra onları da serbest bırakarak kaçmıştı. Esebua halen aranıyor.

Silahlı Saldırgan Rehine Krizi Başkent Yazılı Açıklama Irak 

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