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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ticari taksiyle kaçak sigara sevkiyatı KOM’a takıldı

Ticari taksiyle kaçak sigara sevkiyatı KOM’a takıldı

Taksinin durdurulması

Ticari Taksi Kaçak Akalan Sigara Kaçak Sigara 

-Sürücünün üzerinin aranması
-Aracın polisler tarafından aranması
-Aracın bagajında kaçak sigara yakalanması
-Polisin yakaladığı kaçak sigaralar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te ticari taksiyle yapılan kaçak sigara sevkiyatı KOM ekibine takıldı. Takside arama yapan polisler 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirirken sürücüyü gözaltına aldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) bünyesinde kurulan özel ekip kaçakçılara göz açtırmıyor. Ticari taksiyle kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekip taksiyi takibe aldı. Taksiyi bir süre takip eden ekip, Şehitkamil ilçesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde taksiyi durdurarak arama yaptı. Takside yapılan aramada aracın bagajına zulalanmış 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi sürücüsü V.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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