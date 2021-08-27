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Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yaralı sürücüden görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulansın gelmesi
-Yaralı sürücüye müdahale edilmesi ve ambulansa alınması
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1212 Sokak ile İlyasbey Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak T. idaresindeki 41 T 3058 plakalı ticari taksi ile Kenan Emir A. yönetimindeki 41 D 9795 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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