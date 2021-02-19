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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ticari taksiye binen müşterileri rahatsız eden koku taksiciyi ele verdi

Ticari taksiye binen müşterileri rahatsız eden koku taksiciyi ele verdi

Olay yeri

Ticari Taksi Taksi Durağı Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Taksi Şoförleri 

-Polis
-Ticari taksi
-Gözaltına alınan şöför
-Yakalanan uyuşturucu madde
-Röportaj

( İSTANBUL )- Ticari taksinin içerisinden uyuşturucu madde çıktı İSTANBUL

- Ümraniye'de müşteriyi rahatsız eden koku ticari taksi şoförlerini ele verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ticari taksi içerisinde uyuşturucu madde buldu. Olay 04:00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi durağına gelen 2 kadın müşteri binmek istedikleri ticari taksi içerisinde farklı bir koku hissetti. Kokudan şüphelenen kadınlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın içerisinde arama sırasında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir aparat ele geçirdi. A.Ö ve A. O. Ç. isimli taksi şoförleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İsmini vermek istemeyen kadın yolcu, "Evet, bir koku aldım şahsen binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum" dedi.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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