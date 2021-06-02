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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu

Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu

Olay yerinden görüntü

Ticari Taksi Sağlık Ekibi Trafik Kazası Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Kaza alanından farklı açılarda görüntü
-Vatandaşların ve sürücülerin otomobillerin yanında toplanmasından görüntü

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde U dönüşü yapmak istediği belirtilen ticari taksi zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Meydana gelen trafik kazasında 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinden U dönüşü yapmak istediği belirten 20 T 0431 plakalı otomobil sürücüsü R.A., dönüş yapacağı esnada YSE istikametine seyir halinde olan 20 ARD 49 plakalı otomobil sürücüsü T.Y. ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden T.Y., park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi her 2 sürücünün de sağlık durumunu kontrol etti. Kazada ölen veya yaralanan olmazken sürücülerin polis ekipleri tarafından ifadeleri alındı. (SY-MB-Y)
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