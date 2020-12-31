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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ticari taksilerde ön koltuğa müşteri alan sürücüler uyarıldı

Ticari taksilerde ön koltuğa müşteri alan sürücüler uyarıldı

Polis kontrol noktasında araçlar durdurulurken

Ticari Taksi Polis Jandarma Kontrol Noktası Kışla 

-Ticari taksilerde denetim yapılırken
-Sürücüler ve yolcuların belgeleri kontrol edilirken
-Cadde ve sokaklarda görevli jandarma ekipleri ticari taksi denetlerken
-Detaylar

( KIRIKKALE )- Kırıkkale'de korona virüs denetimleri sürüyor KIRIKKALE

- Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimler sırasında ticari taksi sürücüleri, ön koltuğa müşteri almamaları hususunda uyarıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor. Kent merkezinin giriş ve çıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarında araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Ticari taksilerde de gerçekleştirilen denetimlerde "1 metre" kuralı çerçevesinde ön koltukta seyahat eden yolcuların arka koltuğa geçmesi sağlandı. Ekipler, sürücüleri bu kurala uymaları için uyarılarda bulundu. Kentin cadde ve sokaklarında da devriye atan İl Salgın Denetim Uzmanları da yaya ve sürücüler üzerinde kontrollerini gerçekleştirdi.
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