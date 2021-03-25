Ticari takside 5 kilo eroin ele geçirildi

-Ele geçirilen uyuşturucu madde



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışmalarını sürdüren polis ekipleri 34 plakalı bir ticari taksiyle ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı. Plakası önceden tespit edilen ve alınan izinlerin ardından araçta narkotik polis köpeğinin de kullanıldığı arama gerçekleştirildi.

Aramada şeffaf poşetler içerisinde toplamda 5 kilogram eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 3 bin TL para ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak S.D. adlı şüpheliyi de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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