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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ticari taksi takla attı, sürücüler kazayı ucuz atlattı

Ticari taksi takla attı, sürücüler kazayı ucuz atlattı

Kaza yapan araçlardan detay

Ticari Taksi Polis Bild Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Takla atan taksiden detay
-Sürücülerden detay
-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da hafif ticari araçla çarpışan ticari taksi takla attı. Kazada her iki sürücünün burnu bile kanamadı. Kaza, Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Olur idaresindeki 07 F 1101 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Alp’in kullandığı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın ektisiyle kaldırıma vuran ticari taksi ardından takla atarak ters devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekipler gelmeden önce çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkartılan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı. (SM-
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