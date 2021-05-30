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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kazadan detay

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Trafik Kazası Bild 

-Ekiplerden detay

( SİVAS )- Sivas’ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. N.H. idaresindeki 58 T 0007 plakalı Fiat marka ticari taksi, B.K. yönetimindeki 58 AAH 163 plakalı Skoda marka otomobil ile kavşakta çarptı. Kazada ticari taksinin sürücüsü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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