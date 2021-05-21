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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı

Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı

Yaralıdan görüntüler

Polis Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler
-Ambulanstan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Serdar Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 59 PH 161 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken aniden önüne çıkan B.K. idaresindeki 41 AGV 958 plakalı motorlu kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile motorlu kurye B.K. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeyi ambulansa alarak, hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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