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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ticari araca sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ticari araca sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ekiplerin kediyi çıkarma çalışmasından görüntüler

Bild Yavru Kedi Irak Trol 

-Kedinin çıkarılması

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ticari araca sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçe merkezinde bir sürücü arabasından gelen kedi sesini duyması üzere aracı ile birlikte Ürgüp Belediyesi İtfaiye Binasına gitti. Burada itfaiye ekiplerine aracının sağ tarafına kedi sıkıştığını bildiren sürücü ekiplerden yardım istedi. İtfiye ekipleri kediyi önce araç içerisinden doğrudan çıkarmayı denedi. Bu işlemde başarısız olan ekipler aracın kaporta aksamını sökerek kediyi kurtarmak için çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu aracın içerisinden çıkarılan yavru kedinin ilk kontrolü itfaiye erleri tarafından yapıldıktan sonra kediye su ve mama verildi.
Sahipsiz olduğu belirlenen kedi itfaiye ekiplerince uygun bir alana bırakıldı.
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