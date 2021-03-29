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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ticari araç park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Ticari araç park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

-Olay yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç Polis Ekipleri Direksiyon 

--Araca sıkışan sürücünün çıkarılması
--Yaralıların ambulanslara götürülmesi
--Polis ekiplerinden detaylar
--Sağlık ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) -- Aracında sıkışan sürücü direksiyon başında bayıldı KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde park halinde duran kamyona arkadan çarpan ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, ticari aracın sürücüsü sıkıştığı yerde bayıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarında meydana gelen kazada Ercan B. yönetimindeki 38 PY 776 plakalı Ford marka ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan 20 PR 975 plakalı Ford marka kamyona arkadan çarptı. Kazada ticari araç sürücüsü Ercan B. ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araç içerisinde sıkışan ve bayılan sürücü Ercan B.’yi çıkardıktan sonra yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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