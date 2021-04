Ticaret Bakanı Pekcan Kapıkule’de

-bakan Pekcan'ın basın açıklaması

EDİRNE



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 dakikalık performans kaybının sırada bekleyen 60’ncı aracın 1 saat daha fazla beklemesi demek olduğunu anlatarak, “Gümrük kapılarında 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne’ye gelerek Kapıkule Sınır Kapısı’nda basın açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bugünlerde pandemi nedeniyle üretmenin, satmanın yanında lojistiğin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha yaşadık. Covid salgını ile beraber yaşadığımız sorunlar, bazı faaliyetlerin ne kadar stratejik önemi olduğunu bizlere göstermiş oldu. Pandemide, doğal afette, savaşta, her daim çalışacak, fedakar çalışanlarımız, insanlarımız olmasa diğer imkanlarımızın hiçbir kıymeti de yok. Pandeminin ilk başında tüm ülkeler sırasıyla kapıları kapatmaya başladığı zaman biz Ticaret Bakanlığı olarak proaktif davranarak temassız ticaret uygulamasını başlattık” dedi.

“4 Nisan’da Kolay İhracat Noktaları projemizi de devreye aldık” Bakan Pekcan, “Özellikle Kapıkule, Habur ve Kapıköy Gümrük Kapılarımızda temassız ticaret uygulamalarımızla beraber ticaretin akşının sürdürülebilmesini sağlamış olduk. Tedarikçilerimize zamanında tedariklerimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda gümrük hizmetlerimizin kalitesinden ödün vermeden gümrük hizmetlerimizde teknolojiyi sonuna kadar kulandık ve dijitalleşmeye önem verdik. Kağıtsız gümrük uygulamalarının kapsamını her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Akıllı gümrük anlayışı ile risk analizi ve tespiti yöntemleriyle bir çok alanda teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullandık, kullanmaya da devam ediyoruz. Bakanlık olarak kolay destek, kolay ihracat platformunun yanında 4 Nisan’da Kolay İhracat Noktaları projemizi de devreye aldık. Böylece bürokratik prosedürlerin azaltılmasına, aynı zamanda da transit ticaretin kolaylaştırılmasının da önünü açtık” dedi.

“Taşın altına koyan, yükümüze omuz veren herkese teşekkür ediyoruz” Bakan Pekcan, “Yani transit ticaret için yola çıkan bir araç kısmı yüklerini alarak yoluna devam edebilecek. Bu da ihracat için de lojistikçimiz için de kolaylık getirdiğini düşünüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte ticaretin kesintisiz devam etmesi için bizimle birlikte elini taşın altına koyan, yükümüze omuz veren tedarik zincirimizin her halkasındaki kurumlarımızla, lojistikçilerimizle ve çalışanlarımızla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştık ve herkese ayrı ayrı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Gümrük kapılarında 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok” Bakan Pekcan, “Uluslararası mal ticaretinin gerçekleştirildiği gümrük kapılarında sadece araçların basit giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilmiyor. Bunun çok daha ötesinde saatin içerisindeki çarklar gibi eş güdüm ve uyum içerisinde birbiriyle iç içe geçmiş çok kapsamlı bir hizmetler zinciri var. Bunların arasında Kapıkule’de pasaport kontrolleri, gümrük beyannameleri, araçların yüklerinin kontrolü, muayenesi, araç taşıma sigortaları, damga vergisi, yol geçiş ücretleri, tanımsal ürünlerin analizi ve Covid testleri ve dezenfektasyonları gibi. Bunların haricinde ticareti kolaylaştırma görevimiz olduğu gibi yasadışı ticaretle mücadele etme görevimiz de var. Tüm bu işlemlerin yanı sıra Bulgaristan da kendi gümrük kapısı Kapitan Andreevo’da gerçekleştirdiği işlemlerin önemini de altını çizmemiz lazım. Bu işlemlerin aşamasında 1 dakikalık performans kaybı, sırada bekleyen 60’ncı aracın 1 saat daha fazla beklemesi demek. Biz gümrük kapılarında 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok. Bu anlayış ve prensip içerisinde tüm bakanlık olarak ve gümrük kapılarımızdaki çalışanlarla beraber kusursuz bir uyum içerisinde bu çalışmayı gerçekleştirmek için gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Gümrük kapılarımızda kapasite geliştirme faaliyetimiz sürüyor” Bakan Pekcan, “Gümrük kapılarımızda kapasite geliştirme faaliyetimiz sürüyor ve kapılarımızda olan çalışmaları gün ve gün takip ediyoruz. Sabah bana evden çıkmadan 2 bilgi geliyor. Birisi bütün sınır kapılarından çıkan ve giren TIR sayıları ve de o günkü ihracat - ithalat rakamları. Sabah ilk gözümü açtığımda gördüğüm şey onlar. Bu hepimiz için önemli, güne onunla bağlamak lazım. Güzel haberler almak da insanı mutlu ediyor” dedi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde brifing alan Bakan Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı’nda alan ziyareti gerçekleştirdi.



