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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ticaret Bakanı Muş, KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile görüştü

- Ticaret Bakanı Muş, KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile görüştü

Bakan Muş ve Sennaroğlu görüşme

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Naro Başkent 


- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüştü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da temaslarını sürdürüyor. Lefkoşa temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşen Bakan Muş, daha sonra Meclis Şeref Salonu’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede ele alınan konulara yönelik bilgi verilmedi. Görüşmede AK Parti Milletvekilleri Necip Nasır, Feyzi Birdibek ve Metin Gündoğdu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül ve Bakanlık yetkilileri ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda’nın yanı sıra Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.
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