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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı

THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı

-Uçuş ekiplerinin aşılanması konusunda paylaşılan görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

İsaf Bild 


- Türk Hava Yolları, korona virüs ile mücadele kapsamında aşılanmada öncelik sırasında yer alan 16 bin 256 uçuş personelini aşılamaya başladı.
THY, korona virüs aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışanını, Sağlık Bakanlığına bildirdi. Planlama sonrası uçuş ekibi ve yükleme uzmanları aşı olmaya başladı.
Aşı olan personele Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM ) yayımladığı genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek ve sağlık durumları yakından takip edilecek. Aşılanan uçuş ekibinin yanı sıra yolcu ve uçakla temas olabilecek 2 bin 250 yer hizmeti çalışanın da aşılanması için isimleri sisteme girilmesi için Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. "Gökyüzünde misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz" Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan Covid-19 aşılarını olmaya başladı.
Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında" ifadelerine yer verdi. (TC-HK-
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