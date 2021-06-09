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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
THY uçak bakım hangarında yangın çıktı

THY uçak bakım hangarında yangın çıktı

Fotoğraf

( İSTANBUL - FOTO)- THY, uçak bakım hangarında oksijen tüpü alev aldı İSTANBUL

Bild Oksijen Tüpü Apron Oksijen Yangına Müdahale 


- Türk Hava Yolları’ın Atatürk Havalimanı’nda bulunan Bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Patlama sonucu çalışanlar ve uçaklar zarar görmedi. Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın Atatürk Hava Limanı apronunda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Oksijen tüplerinin bulunduğu odada bir oksijen tüpünün hortumu alev aldı. Durumu farkeden çalışanlar Atatürk Havalimanı DHMİ İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fazla büyümeden söndürülen yangında yaralanan olmazken, uçaklarda zarar görmedi. (TC-ZA-
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