Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
THY’den duygulandıran 10 Kasım paylaşımı

THY’den duygulandıran 10 Kasım paylaşımı

THY reklam filmi görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gaziler İstikbal Sosyal Medya Saygı Duruşu Reklam Filmi 


- Türk Hava Yolları (THY) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümü anısına duygusal bir film hazırladı. Gökhan Kırdar’ın ‘Yerine Sevemem’ isimli şarkısı eşliğinde hazırlanan ve kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, çalan siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçiş sahneleriyle başlıyor. Çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma esnasındaki duygusal görüntülerine yer verilen filmde Atatürk’e ait tarihi görüntüler de yer alıyor. İSTİKBAL GÖKLERDEDİR THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, canlarını ortaya koyarak Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir!’ sözüyle işaret ettiği hedefe doğru kararlılıkla ilerliyor, bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırmaya devam ediyoruz” dedi.
(TC-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Irkçı Reklam Büyük Tepki ÇektiIrkçı Reklam Büyük Tepki Çekti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement