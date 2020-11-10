Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
THY'den 10 Kasım'a özel video - İSTANBUL

THY'den 10 Kasım'a özel video - İSTANBUL

- Video klip görüntüsüTHY'den 10 Kasım'a özel videoİSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.THY'den yapılan açıklamaya göre, Gökhan Kırdar'ın "Yerine Sevemem" şarkısı eşliğinde hazırlanan video, çalan siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçiş sahneleriyle başlıyor. Videoda, çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma esnasındaki duygusal görüntüleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait tarihi görüntüler yer alıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, canlarını ortaya koyarak Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir!' sözüyle işaret ettiği hedefe doğru kararlılıkla ilerliyor, bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırmaya devam ediyoruz."

Gaziler İstikbal Şehit Saygı Duruşu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement