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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
‘Thodex’ kripto para borsası hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma

‘Thodex’ kripto para borsası hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma

ofis önünden görüntü

( İSTANBUL )- Şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor İSTANBUL

Yatırımcı Kripto Harekete Geç Avcılık 


- Kripto para borsası Thodex’in yatırımcılarının dolandırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadeleri alındığı öğrenildi. Kripto para borsası Thodex’in sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuya ilişkin re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
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