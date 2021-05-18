Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Thodex’in yazılımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

- Thodex’in yazılımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Kooperatif Dolandırıcılık Avcılık Irak 


- Kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yazılımcısı Oral Çınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Thodex’in yazılımcısı olan firari şüpheli Oral Çınar gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Oral Çınar, adli kontrol istemiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı Mahkemedeki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli Çınar, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (GE-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement