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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Thodex’in kurucusu Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı

Thodex’in kurucusu Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı

- Ekiplerin siteye gelmesi

Urus Suç Duyurusu Memur 

-- EKiplerin siteye girişi
-- Site dışından detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan evine icra geldi. Kripto para borsası Thodex’de alacaklarını temin edemeyerek mağdur ettiği kişiler tarafından yapılan suç duyurusu ve icra talebi neticesinde, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan evinde icra işlemi yapılması onaylandı. Mağdurlardan birinin Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL’lik icra talebi başvurusu onaylandı. Verilen onayın ardından mağdur avukatı, icra memurlarıyla birlikte Özer’in Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan sitede, ailesine ait evine gelerek icra işlemi başlattı. Daireye giren ekipler, icra işlemi için eşya tespitine başladı.
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