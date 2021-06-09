Thodex’in kurucusu Özer'in evine icra için gidenler eli boş döndü

-- Avukat Sinan Keskin ile röp



( KOCAELİ )- Kripto para vurguncusu Özer’in dairesini tamamen boşaltmışlar- Evde icra edecek eşya bulamadıklarını söyleyen avukat Sinan Keskin:“Evde kıymete haiz pek bir şey bulamadık. Ev tamamen boşaltılmıştı”- “Bu organizasyon içinde olanlar da savcılık makamı tarafından araştırılmasını talep edeceğiz” KOCAELİ



- Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in evine icra amacıyla giden mağdur avukatı Sinan Keskin, evin boşaltıldığını tespit ettiklerini söyledi.



Keskin, organizasyonda bulunan ünlü ve ünsüz tüm kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Kripto para borsası Thodex’de alacaklarını temin edemeyerek mağdur ettiği kişiler tarafından yapılan suç duyurusu ve icra talebi neticesinde, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan evinde icra işlemi yapılması onaylandı. Mağdurlardan birinin Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL’lik icra talebi başvurusu onaylandı. Verilen onayın ardından mağdur avukatı Sinan Keskin, icra memurlarıyla birlikte Özer’in Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan sitede, ailesine ait evine gelerek icra işlemi başlattı. Özer’in evi tamamen boşaltılmış Polis eşliğinde çilingir ile kapıyı kırarak girdikleri dairenin boşaltılmış olduğunu tespit ettiklerini söyleyen avukat Sinan Keskin, “Faruk Fatih Özer aleyhine başlatmış olduğumuz haciz kesinleşti. Bu dosyadaki yaklaşık tutar 700 bin TL civarında. Bu tutar üzerinden kendisinin ikametgahının bulunduğu yere geldik. Polis memurları, çilingir eşliğinde hacizimizi gerçekleştirdik. Evde kıymete haiz pek bir şey bulamadık. Ev tamamen boşaltılmıştı. Gördüğümüz manzara o şekildeydi. Şu anda icra müdürlüğü tarafından Fatih Özer’in tüm bankalardaki paralarına, araba, ev, taşınır, taşınmaz tüm mallarına haciz işlemleri uygulanmakta. En önemlisi şu, bankada 31 milyon var Fatih Özer’in. Bununla ilgili de haciz müzekkeresi diyoruz. İcra dairesinden yazı yazılıyor. Bununla ilgili haciz işlemleri de tahsis edilebilir. Alacaklıların, alacaklarına kavuşabilmeleri açısından takipleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulacak Thodex organizasyonuna dahil olan ünlüler ve tüm kişiler için suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade eden avukat Sinan Keskin, “Bu organizasyona ünlü, ünsüz fark etmeksizin, ya da kamuoyuna mal olmuş kişi bunlarla ilgili de çok kısa bir zaman içerisinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusu dilekçemizi yapacağız. Bu organizasyon içinde olanlar da savcılık makamı tarafından araştırılmasını talep edeceğiz” dedi.

(GY-

