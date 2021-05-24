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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Thodex'in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi

Thodex'in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Yurt Dışı Dolandırıcılık Avcılık Irak 


- Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin finans sorumlusu Rana Azap’ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi. Kripto para borsası Thodex’e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin finans sorumlusu Rana Azap, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanması istenen şüpheli Azap, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz etti. Şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Savcılığın talebi reddedildi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi reddederek dosyayı üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği de talebi reddetti.
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