Thodex’in finans sorumlusunun tutuklanmamasına savcılıktan itiraz



- Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şirketin finans sorumlusu Rana Azap’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen Thodex'in finans sorumlusu Rana Azap, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanması istenen şüpheli Azap, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. Şüphelinin tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.

