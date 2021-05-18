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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Thodex’in finans sorumlusu Gayrettepe’ye sevk edildi

Thodex’in finans sorumlusu Gayrettepe’ye sevk edildi

polis aracına bindirilmesi

Polis Aracı Polis Yakalama Kararı Avcılık 

-aracın çıkması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Thodex’in finans sorumlusu Rana Azap, savcılık talimatıyla Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Şüphelinin yarın adliyeye getirilmesi bekleniyor. Thodex soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin finans sorumlusu Rana Azap’ın emniyete giderek teslim olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelinin, savcılık talimatıyla Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınmak üzere önce Maltepe Cumhuriyet Karakolu’na götürüldüğü ardından şubeye sevk edildiği öğrenildi. Şüpheli Azap’ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
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