Thiam'ın yenilettiği okulda yüzler gülüyor

-Okuldan görüntü

-tabeladan görüntü

-öğrencilerin oyun oynaması

-İlçe Milli Eğitim Müdürü konuşma

-Muhtar Konuşma

-Öğrencilerden konuşma

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Fenerbahçe forması giyen Senegalli futbolcu Mame Thiam, Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Baltacı kırsal mahallesindeki ilkokulu yeniletmişti. Yenilenen okulda yüzler gülerken, yıldız oyuncu köye davet edildi. Fenerbahçeli Mame Thiam’ın örnek davranışı, Dicle merkezden yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Baltacı İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Futbolcu Mame Thiam, okulun bahçesinde parke taşı döşenmesini, kapı ve pencerelerin değiştirilmesini, fayans ile boya yapılmasını ve daha birçok bakım ve onarım çalışmalarını sağlayarak okulu yeniletti. Örnek davranışıyla takdir toplayan Mame Thiam, hem yenilettiği okulun öğrencileri hem de köyde yaşayan birçok vatandaş tarafından Baltacı Mahallesi’ne davet edildi. Ensari: "Thiam'ı Dicle'ye davet ediyoruz" Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Senagalli futbolcu Mame Thiam'a teşekkür ederek, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak büyük bir camiayız. Bu camianın içinde öğretmen arkadaşların kendi bulunmuş olduğu yerlerde dezavantajlı olan okulların ve bölgelerin öğrencileri daha iyi bir fiziki ortamda eğitim görmeleri adına üstlerine düşen bilinç ve sorumlulukla ulaşabildiği iş adamlarına, hayırsever insanlara, iyilik yapma noktasında kendilerine bir değer atfetmiş kişilere ulaşmaları ve işi sahiplenmeleri açısından çok önem arz ediyor. Normal şartlarda bizim kapımızın, penceremizin, iç kapılarımızın boyalarının yapılmasının çok farklı bir psikoloji meydana getirmesinden öte, Senegalli bir kardeşimizin bunu fark edip, bizimle manevi duygular sağlayarak buraya bir fayda sağlama adına, bu çorbada benim de tuzumuz olsun; gibi bir çalışmasını ehemmiyetli önemi var. Biz bu anlamda işi önemsiyoruz. Bir de bu çalışmaların dışarıdan, çok uzak yerlerden, belki ekonomik bakımından çok daha ihtiyacı olan bölgelerdeki insanların duyarlılığından bize geleceğine, bizim bölgemizde de bu noktada çok hassas olan iş adamlarımızın, hayırseverlerimizin, bunu görerek daha güzel çalışmalara imza atmaları mümkün. Böyle bir futbolcunun yapmış olduğu hayrı yerinde görmesi adına da, buraya gelmesinin hem Diyarbakır açısından, hem Dicle açısından bize şahsen çok şeref verir. Misafirperverliğimizi de en üst düzeyde gösterebileceğimizi de burada ona söylüyoruz ve davet ediyoruz. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı burada bulunmaları bizi de son derece memnun edecektir. Kendisinin hayrının, hasanetinin güzel bir şekilde hedefine ulaşmasını rabbimden de niyaz ediyorum.” Muhtar Mehmet Buhar Bingöl: "Bir Fenerbahçeli olarak teşekkür ederiz" Baltacı Mahalle Muhtarı Mehmet Buhar Bingöl ise, “Hocamızın desteğiyle, mesaj attığı için Allah razı olsun Fenerbahçe’den Mame Thiam bize destek verdi. Bir Fenerbahçeli olarak teşekkür ederiz. Geçen sene milli eğitim altyapısını yaptı. Dün okullar açıldığında, çocuklar buraya geldiğinde çok memnun oldular. Boyası, altyapısı yenilendiği için çok güzel oldu. Çocukların çoğu da Fenerbahçelidir. Bundan sonra da inşallah Fenerli olurlar. Mame Thiam’ı köyümüze bekliyoruz” dedi.

Baltacı İlkokulu 3’ncü sınıf öğrencisi Cihan Bingöl, “Fenerbahçeli abilerimize teşekkür ediyoruz. Okulumuzu çok güzel yapmışlar. Geldim okulum çok güzelleşmiş” şeklinde konuştu.

Aynı okulun 4’ncü sınıf öğrencisi Asmin Bingöl ise, “Ben geldiğimde burada pencereleri, kapıları, okulumuzun içini boyamışlar. Korona virüs nedeniyle öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok özledim. Buraları, hepsini boyamışlar. Fenerbahçeli abimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır’da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu‘nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar” ifadeleri kullanıldı. (ÖZ-TK-S)



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