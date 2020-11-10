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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
TFF'den 10 Kasım'a özel forma uygulaması - İSTANBUL

TFF'den 10 Kasım'a özel forma uygulaması - İSTANBUL

TFF'den 10 Kasım'a özel forma uygulamasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla özel forma uygulamasını hayata geçirdi.TFF'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal edişinin 82. yılında göğsünde ay - yıldız, üzerinde Atamızın el yazısını taşıyan milli formaya ruhunu veriyoruz. Hemen 'www.ebediforma.com'a gir, üzerinde isminin ve numaranın yazılı olduğu '#EbediFormanı' oluştur ve bu gururun bir parçası ol. Bu özel anı kaçırma, 10 Kasım senin için ölümsüz olsun." ifadeleri kullanıldı.

Ölümsüz Dera Forma 

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