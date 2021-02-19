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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğradı

Teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğradı

Ambulanstan inen yaralının yürüyerek hastaneye girişi

Polis Hastane Silahlı Saldırı Mermi Saldırı 

-Hastane önünde bir yakının ne oldu diye sorması üzerine ayağımıza mermi aldık demesi
-Hastanede yaralıya müdahale
-Yaralının polise olayı anlatması
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.I.(33) silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.I. tedavi altına alındı. Tabancadan çıkan kurşunun Y.I.'nın sol ayağının üzerinden girip altından çıktığı tespit edildi. Y.I. kendisini teyzesinin oğlu K.B.'nin (25) tabancayla vurduğunu iddia ederek, "Teyzemin oğlu K.B., Yasin Y. ile arkadaş olduğum için 4 gün önce benimle kavga etti ve karakolluk olduk. Bugün de bana silahlı ateş ederek yaraladı. Şikayetçiyim" dedi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaçan K.B.'yi olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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