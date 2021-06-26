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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu

Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu

Olay yerinde bulunan jandarma ve dalgıç ekipleri

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Jandarma Baraj Gölü Sağlık Ekipleri 

-Görevlilerin telefonla üstlerine bilgi vermesi
-Barajdan görüntü
-Görgü tanığının olayı anlatması
-Ambulans içindeki cenazeden görüntü
-Olayın olduğu yer
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Serinlemek için suya giren 4 kişiden 2’si hayatını kaybetti ADIYAMAN

- Adıyaman'da Atatürk Barajı kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren 4 kişiden teyze ve yeğeni hayatını kaybetti.Olay, Adıyaman Atatürk Barajı Gazihan Dede mevkiinde meydana geldi. Yılmaz ailesi baraj kenarına pikniğe gitti. Burada serinlemek için anne Asiye Yılmaz (41), çocukları Berat Yılmaz (5), Tuana Yılmaz (14) ve kardeşi Remziye Yılmaz (29) suya girdi. Suya giren aile fertlerinden Tuana Yılmaz boğulma tehlikesi geçirince diğerleri onu kurtarmaya çalıştı.Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine vatandaşlar olay yerine gelerek şahısları kurtarmaya çalıştı. Suya giren aileden Tuana Yılmaz (14) suda boğularak hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan kişilerde ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı.Sudan çıkartılan Asiye Yılmaz (41), Berat Yılmaz (5) ve Remziye Yılmaz (29) olay yerine çağrılan112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan Remziye Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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