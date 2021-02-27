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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Texas'ta donmaktan kurtarılan deniz kaplumbağaları yeniden suyla buluşmaya başladı

- Texas'ta donmaktan kurtarılan deniz kaplumbağaları yeniden suyla buluşmaya başladı

Texas'ta denize bırakılan deniz kaplumbağaları

( TEKSAS ) TEKSAS

Deniz Kaplumbağaları Market Felaket Donma Tehlikesi Irak 


- ABD'nin Texas eyaletini vuran kış fırtınası nedeniyle donma tehlikesi altında bulunduğu için koruma altına alınan binlerce deniz kaplumbağası suya bırakılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sert kış koşullarıyla mücadele edilen ABD'de milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasında Texas eyaleti görülmemiş felaketi yaşamıştı. Hayatı durma noktasına getiren fırtına nedeniyle deniz kaplumbağaları da donma tehlike ile karşı karşıya kalmıştı. Eyalet genelinde donmaktan kurtarılarak tatil beldesi South Padre Island'da Kongre Merkezinde, diğer tesislerde ve Teksas Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde (UTMSI) misafir edilen deniz kaplumbağaları yeniden suyla buluşmaya başladı.
Deniz Kaplumbağası Kurtarma Ağının Teksas Koordinatörü Donna J. Shaver Texas sahillerinde 10 bin 600'den fazla deniz kaplumbağasının kurtarıldığını belirtirken, UTMSI'daki 850, Texas Sealife Center'daki yaklaşık 200 kaplumbağanın yeniden suyla buluştuğu bildirildi.
Rehabilite edilen kaplumbağaların tek tek uzun kaydırak üzerinden Meksika Körfezi'nin sularına bırakıldığı görüldü.

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