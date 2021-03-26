Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Texas'ta dondurucu soğukların acı bilançosu arttı, ölü sayısı 111'e ulaştı

- Texas'ta dondurucu soğukların acı bilançosu arttı, ölü sayısı 111'e ulaştı

ARŞİV-Texas'ta Şubat ayına ait detay görüntüler

( TEKSAS ) TEKSAS

Hastalık Kronik Hastalık Karbonmonoksit Oksijen Karbonmonoksit Zehirlenmesi 


- ABD'nin Texas eyaletinde Şubat ayından bu yana etkisini sürdüren kış fırtınasından kaynaklanan can kaybı sayısı 111'e yükseldi. Sert kış koşullarıyla mücadele eden ABD'nin Texas eyaletinde Şubat ayından bu yana yaşanan benzeri görülmemiş felakette bilanço artıyor. Kış fırtınası ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.
Teksas Eyaleti Sağlık Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ölümlerin çoğunun hipotermi ile ilişkili olduğu belirtildi. Fırtınada yaşanan ölümlerin ayrıca, buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazaları, karbonmonoksit zehirlenmesi, tıbbi ekipman arızaları, kronik hastalıkların şiddetlenmesi, evde oksijen desteği eksikliği, düşme ve yangınlardan kaynaklandığı ifade edildi. En çok ölümün 31 ile Houston çevresinde meydana geldiği aktarıldı. Eyalette geçtiğimiz ay 4 milyon kişiyi elektriksiz bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement