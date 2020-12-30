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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tescillenen Posof Fasulyesi tanıtımı devam ediyor

Tescillenen Posof Fasulyesi tanıtımı devam ediyor

fasulyenin görüntüsü

Kuşburnu Doğal Ürün Kaymakamlık Hükümet Konağı Hükümet 

-açıklama
-ziyaret

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Tescil belgesi alınan Posof Fasulyesi Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından düzenlenen etkinlikle tanıtımına devam ediliyor. Tanıtım programına Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof Kaymakamı Murat Mete, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Vali Hüseyin Öner ve beraberinde gelen heyet Posof hükümet konağı önünde karşılanarak kaymakamlık makamına geçti. Heyet buradan Posof Belediyesine geçerek Başkan Cahit Ulgar ile bir araya geldi. Burada Başkan Ulgar, Vali Hüseyin Öner’e program hakkında bilgi verdi. Belediye binası toplantı salonunda yapılan toplantıda Vali Hüseyin Öner yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ve doğal ürünlerin önemini anlatarak üretilmesi için gerekenlerin yapılacağı müjdesini verdi. Davetlilere tescillenen Posof fasulyesi, Posof elması, Posof cevizi ve Posof kuşburnu marmelatı hediyesinden sonra önceden tescillenen Posof içi dışı kırmızı elmanın maketi valiye verildikten sonra yemek olarak ta Posof fasulyesi ikram edildi. (HİA-AT)
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