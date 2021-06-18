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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Tertipler yıllar sonra Posof’ta buluştu

Tertipler yıllar sonra Posof’ta buluştu

Arkadaşların toplu görüntüsü

Cennet Şili Askeri Birlik 

-İlçe merkezinde gezmeleri
-Belediyeyi ziyaret
-Konuşmalar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Posof İlçesi’nde 1996 yılından askerlik vazifesini yapan tertipler yıllar sonra yeniden Posof’ta buluştu. Sevgi insanı başkalaştırıyor. Ama bu sevgi daha başka sevgi, belki de az rastlanılan bir sevgi. Yar sevgisi Kays’ı mecnun etti ama vatan sevgisi daha başka. İşte bir örnek, 1996-97 yıllarında Saklı cennet serhat Posof’ta askerlik yapanlardan 13 kişi aldıkları kararla yıllar sonra da olsa hasret gidermek için Mersin’de görevli imamlık yapan ve asker arkadaşları Hıdır Durmuş’un organizesiyle ekip halinde Posof a geldiler. Eski tertipler ilk ziyaretleri Posof ilçe merkezdeki askeri birliği ziyaret ederek hasret giderdi eski günleri hatırladı. Posof Belediyesini, Posof Müftülüğü, Yeniköy, Yurtbekler ve Türkgözü askeri birliklerini ziyaret eden Bursa, Almanya, Denizli, Manisa, Mersin, İstanbul, Van, İzmir, Nevşehir ve Kahraman Maraş tan gelen 15 kişilik Posof sevdalıları hasret gidermek için çarşı esnafını da ziyaret ettiler. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’ı ziyaretlerinde Başkanlık makamında adeta sohbet meclisi oluşturarak yaşadıkları hatıralarını anlattılar ve Posof un 1996-97 yıllarına hiç benzemediğini ve daha çekici olduğunu söylediler.
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