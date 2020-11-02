- Terter’de savaş mağduru vefalı siviller, sokak hayvanlarını unutmadı

-Siviller

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-Yemleme ve su verme

-Mahir ile röportaj



( TERTER ) TERTER



- Azerbaycan'da savaş bölgesi olan Terter’de su ve yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını sığınaklarda yaşayan savaş mağdurları unutmadı. Vefalı siviller erzaklarını sokak hayvanlarıyla paylaşarak onların bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ermenistan ordusu Terter kentinde sivil yerleşim yerlerini ağır silahlarla vurmaya devam ediyor. Saldırılarda birçok sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Sivillerin yanı sıra sivil yerleşim alanlarında yaşayan sokak hayvanları da işgalci Ermenistan’ın saldırılarına maruz kaldı. Savaş mağduru vefalı siviller erzaklarını sokak hayvanlarıyla paylaşarak sevimli dostlarını unutmadı. Siviller belirlenen sığınaklarda yaşamını sürdürürken, sevimli dostlarıyla vakit geçirerek, onların da yaşamını devam ettirebilmesi için sularını ve yemeklerini paylaşıyor. “Onlar da canlı, onlar da yaşamalılar” Terter bölgesinde sığınaklarda yaşayan Aliyev Mahir, “Biz burada savaş olduğuna bakmayarak gördüğünüz gibi kedileri, köpekleri unutmuyoruz. Onlara gereken kadar yemek veriyoruz. Onlar da canlı, yaşamalılar. Günümüz güzel geçiyor, hiçbir problemimiz yok, Allaha şükürler olsun her şeyimiz var. Sabah erkenden kalkıyoruz, yatağımızı, odamızı toparlıyoruz. Kahvaltımızı yapıp, işlerimizi yapıyoruz. Allah ordumuzu, Cumhurbaşkanımızı korusun. Böyle bir komutanı olan neden korksun, çekinsin ki" diye konuştu.





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