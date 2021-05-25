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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Tersanedeki yangın panik yaşattı

Tersanedeki yangın panik yaşattı

Lastiklerin yanması

Gökyüzü Gesi Harekete Geç Cep Telefonu Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan tersaneler bölgesindeki yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın, ilçeye bağlı Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışanların kaynak yaptığı sırada, kıvılcımların hurdalık alanda yığılı bulunan lastiklere sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, yangın bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangın ile birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yapım aşamasında olan gemilere alevlerin sıçramamasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. (İYA-
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