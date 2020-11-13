Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ters yöne dönmek isteyen otomobil motosiklete böyle çarptı

Ters yöne dönmek isteyen otomobil motosiklete böyle çarptı

kaza görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Trafik Kazası Efes Kamera 


- Eskişehir'de ters yöne dönmek isteyen bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE görüntülerine yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Karşı şeride geçerek girilmesi yasak olan sokağa doğru dönmek isteyen otomobil, motosiklete çarptı. Hem sokağın girişin, hem de dönüşün yasak olması sonucunda yaşanan kazada, can kaybı olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Kazanın gerçekleştiği o anlar ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı