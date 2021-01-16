Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ters yönden giden sürücülere ceza yağdı

Ters yönden giden sürücülere ceza yağdı

vatandaş tarafından çekilen görüntü

( ÇANKIRI )- Hem kendi canlarını hem diğer sürücüleri tehlikeye attılar ÇANKIRI

Trafik Güvenliği Para Cezası 


- Çankırı'da ters şeritte giden iki araç sürücüsüne toplamda 2 bin 678 lira para cezası kesilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.Sosyal medya üzerinden yapılan şikayet sonrasında Kastamonu Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru ters şeritten giden araç hakkında araştırma çalışmaları başlatıldı. Aracın A.Y. isimli şahsa ait olduğu tespit edildikten sonra şahsa Trafik Kanununun tek yönlü yollarda araçların ters yönden sürülmesi maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası yazıldı. Şahıs hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Şahsın sağlığı bakımında engel aşikar bir değişikliğin görülmesi maddesine göre de araç sürücüsü A.Y.'nin ehliyetine geçici olarak el konuldu.Küçük Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezine ters yönde seyit eden Y.K. isimli sürücüye ise Trafik Kanununun ilgili maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ise adli işlem başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı