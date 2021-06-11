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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ters yönde seyreden 200 promil alkollü sürücü tıra çarptı

Ters yönde seyreden 200 promil alkollü sürücü tıra çarptı

Kazadan görüntü

Alkollü Sürücü Sağlık Ekibi Trafik Polisi Benzin Sağlık Ekipleri 

-Hurdaya dönen araçtan görüntü
-Yol açılırken görüntü
-Tırdan görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta, Üniversitesi kavşağı yakınlarında ters yönde seyir halinde olan alkollü sürücü, tıra çarptı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü şans eseri kazayı hafif yaralanarak atlattı. Edinilen bilgilere göre kaza Üniversite kavşağı yakınlarında meydana geldi. 200 promil alkollü olduğu öğrenilen Arif Deniz Karapınar, 16 BCU 17 plakalı otomobiliyle ters yönde seyir halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda İzmir istikametine seyir halinde olan Bilal Erat kontrolündeki 47 PJ 641 plakalı tıra çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafiğin kapanmaması için tır, kaza yeri yakınlarındaki benzinliğe çekildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kazayı hafif yaralanarak atlatan otomobil sürücüsünü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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