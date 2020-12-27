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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı

Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı

şahsın ağlamasından görüntü

Polis Akalan Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-olay yerinden görüntü
-polis ekiplerinin aracı incelemesinden görüntü
-detaylar

( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’de ana yol üzerinde yaklaşık 1 kilometre ters yönde ilerleyen sürücü kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli takibin ardında ekip otosuna çarpmasına rağmen yakalanan şahıs, kendisini kurtarmak için ağladı. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 H 1448 plakalı otomobilin sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, ters şeritte gittiğini belirleyen polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya çalıştı. Kısa süreli takibin ardından polis ekipleri aracın önünü kesti. Önü kesilmesine rağmen kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri, şahsın alkolmetreyi üflemesini istediğinde ise sürücünün kendisinin olmadığını söyledi.

Babasından aracı kaçırdığını belirten Ozan Ş., arkadaşıyla alkol aldığını aracı ise arkadaşının kullandığını söyledi.

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Ozan Ş., kendisine yöneltilen alkolmetreyi üflememek için ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Ozan Ş.’nin “Ben size ne yaptım, Allah’ım” diyerek ağlarken, polis ekipleri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Polis aracında ise bir süre ağladı.
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