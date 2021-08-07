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Ters şeritten giden otomobil faciaya davetiye çıkardı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ters şeritten giden otomobil faciaya davetiye çıkardı

Ters şeritten giden otomobil faciaya davetiye çıkardı

Ters şeritte ilerleyen otomobilden görüntü

( BURSA )- Bursa’da yolu boş buldu, ters şeritten gitti BURSA

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- Bursa’da gece saatlerinde yolu boş bulan bir vatandaş, otomobiliyle ters şeritten kilometrelerce ilerledi. Olay Nilüfer Altınşehir Mahallesi’ne bağlı Ahmet Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sıralarında bir vatandaş, yolu boş bulunca otomobili ile ters şeritten kilometrelerce ilerledi. Sürücünün bu rahatlığı pes dedirtti. Kameralara yansıyan anlar facia olmadan son buldu.
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