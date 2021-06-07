Ters şeritteki son sürat seyahat kamerada

- Kuzey Marmara otoyolunda bir sürücü otomobiliyle ters şeride girerek son sürat ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuzey Marmara Otoyolunda bir sürücü otomobiliyle bilinmeyen bir nedenle ters şeride girerek trafikte hızla yolculuk etti. Tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (BT-
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