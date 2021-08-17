Ters şeritte ilerleyen minibüs trafiği tehlikeye attı...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde minibüs sürücüsünün ters yönde giderek trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi. Olay, Karabük-Kastamonu karayolu Yazıköy köyü mevkiinde meydana geldi. Yazıköy istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ters yönde giden minibüsü fark etti. Otomobil sürücüsünün yanında bulunan yolcu ise cep telefonu kamerasıyla akan trafiğe rağmen ters yönde giderek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otomobili kaydetti.

Yazıköy köyü Kavşağı’na yaklaştığında yavaşlayan minibüsün plakasının belirlenmesi için polis çalışma başlattı. (RB-

